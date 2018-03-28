Сотрудник компании "Системный интегратор", занимавшийся обслуживанием пожарной сигнализации в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, Александр Никитин не имел должной квалификации для подобной деятельности.
Как передает ТАСС, об этом на суде заявил представитель Следственного комитета России. Он подчеркнул, что Никитин закончил ПТУ по специализации повар-кондитер и никаким специалистом по сигнализации не являлся.
"Как на него могли возлагаться обязанности по пожарной безопасности — непонятно", — сообщил сотрудник СКР.
Он подчеркнул, что при этом в обязанности Никитина входили монтаж и техническое обслуживание систем с напряжением сетей до 24 вольт, в том числе автоматических установок пожарной сигнализации.
Представитель Следственного комитета подчеркнул, что директор "Системного интегратора" Игорь Полозиненко, который также фигурирует в уголовном деле, называл Никитина "высококлассным специалистом".
Адвокат Полозиненко, в свою очередь, пояснил, что Никитин проходил курсы и имел опыт соответствующей работы.
Кроме Никитина и Полозиненко были задержаны технический директор компании-собственника торгового центра — Кемеровского кондитерского комбината Георгий Соболев, арендатор "Зимней вишни" Надежда Судденок и сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин.
Следственный комитет России попросил суд арестовать всех фигурантов уголовного дела, возбужденного по статьям "причинение смерти по неосторожности", "нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", и "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Ранее сообщалось, что Гендиректор ТЦ "Зимняя вишня" арестована на два месяца
25 марта 2018 года в Кемерово на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" произошел масштабный пожар, жертвами которого стали по последним данным, 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали 76 человек, в том числе 27 детей.
Читайте также: "Металл плавился, что говорить про людей": монолог человека, потерявшего в Кемерове семью
Комментарии
- Сербия отправила военные самолеты в сторону Косово
- В Киеве закрыли станцию метро из-за задымления
- На гербе района в Эстонии власти хотят разместить изображение листа конопли
- Еще один пожар в Петербурге: загорелся 23-этажный жилой дом
- Мальта отзывает посла в России
- В Нижнем Новгороде загорелась маршрутка с 20 пассажирами
- В Петербурге загорелся автосалон Нyundai. ВИДЕО
- Япония приняла рекордный бюджет на оборону
- В Чехии столкнулись два грузовика и пассажирский автобус
- В итальянском порту Ливорно прогремел взрыв: два человека погибли
- СК: пожарную сигнализацию "Зимней вишни" обслуживал кондитер
- Питание в определенные часы помогает похудеть
- Сербия отправила военные самолеты в сторону Косово
- В Одесской области бездомные до смерти забили 19-летнего парня
- Ученые нашли у человека новый орган
- "Металл плавился, что говорить про людей": монолог человека, потерявшего в Кемерове семью
- СК предъявил обвинения пятерым задержанным по делу о пожаре в Кемерово
- Стволовые клетки - ключ к победе над алкоголизмом
- Умер Виктор Калашников
- Поисково-спасательная операция на месте пожара в Кемерово завершена
- "Металл плавился, что говорить про людей": монолог человека, потерявшего в Кемерове семью
- Лавина накрыла 15 автомобилей в Приэльбрусье. ВИДЕО
- СК предъявил обвинения пятерым задержанным по делу о пожаре в Кемерово
- Ученые: лето станет длиннее на два месяца
- Объявление для граждан Молдовы, которые намерены пересекать границу Болгарии
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Вы сможете интуитивно понять как согласовать Ваши личные честолюбивые замыслы с желаниями окружающих Вас людей. Несмотря ни на какие испытания и препятствия на Вашем пути к победе и успеху, постарайтесь сохранять спокойствие, новые знакомства нежелательны. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Этот день хорош для зачатия ребенка и интимной близости, но он плох для осуществления крупных покупок. В случаи ссоры, все Ваши попытки примирить конфликтующие стороны только подольют масло в огонь. Подходящий момент для визита к врачу за рецептом необходимого лекарства. Ваше настроение улучшится.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День в целом благоприятен. Любовное свидание лучше отложить - ни к чему хорошему оно не приведет. Романтическое настроение не позволит заниматься скучной работой. Хорошо пойдут дела у финансистов.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День будет отмечен высокой активностью. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Спортивная тренировка может закончиться травмой. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Вы почувствуете сегодня эмоциональный подъем, однако ни в коем случае не теряйте благоразумия. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Сегодня попробуйте объективно оценить ситуацию, проявите такт и добросердечие. Вам могут сделать выгодное деловое предложение, от которого не следует отказываться. Уделите больше внимания детям.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Возможны проблемы материального характера, если Вы позволяли себе расслабиться, то весьма вероятны финансовые затруднения. Сегодня надолго не упускайте детей из виду, чтобы не потерялись или не натворили бед. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Очень вероятно, что день начнется с конфликта. Лень и невнимательность могут свести на нет все ваши достижения. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Ваши отношения могут зайти в тупик.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День подобьет Вас на споры со старшими. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Существует вероятность эмоциональных срывов, и, если вам предстоит обращаться в государственные инстанции, сохраняйте самообладание. Успешны знакомства и поездки.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Благодаря Вашему опыту сегодня удастся правильно распорядиться имеющими средствами. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Постарайтесь лечь спать пораньше. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
|Banca Nationala a Moldovei
журналист