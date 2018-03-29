Речь идет о объявлениях, в которых предлагается работа по сборке шариковых ручек:
Предложения публикуются по всем городам страны, есть как в Бельцах, так и в Кишиневе. Далее мы публикуем выдержку с российского сайта, где протестировали возможность подобного заработка:
Сборка ручек на дому развод или нет? Вся правда !
Поделюсь одной историей, которая раскроет вам правду о том, кто на самом деле получает деньги за сборку шариковых ручек. Поэтому читайте внимательно.
Однажды утром девушка обнаружила у себя в почтовом ящике объявление о приглашении на работу. Такие листики находит каждый, но не все их читают. Там была одна заманчивая вакансия, предлагалась сборка ручек на дому баз первоначальных вложений. Далее расписаны все преимущества этого вида заработка. В нижней части объявления красовались номера мобильных телефонов, написанные жирным шрифтом.
А что неплохо, подумала она, дома в тепле не нужно рано вставать и бежать на автобус. Вообщем решила позвонить, чтобы уточнить подробности и начать заработок. Приятный голос начал рассказывать как они рады, что кто-то откликнулся на их предложение. Мол так много работы, но людей не хватает, а так нужен толковый сборщик шариковых ручек. Заработок приличный, для начала возьмите пробную партию, а там видно будет.
Затем взяли все данные:
фамилия, имя, отчество
место работы
дата рождения
номер телефона для связи с курьером, который уже сегодня должен будет в оговоренное время доставить ручки для сборки на дом.
Вот это сервис, видно приличная организация, подумала девушка. А тем временем проболтала по телефону минут тридцать не меньше. Распрощалась и стала с нетерпением ждать курьера.
Ну и решили набрать мне, так сказать похвастаться, что нашла такую хорошую подработку. Ведь работа на дому по сборке ручек принесет ей дополнительные деньги. И тут у девушки случился шок! Оказывается на телефоне задолженность, хотя деньги положила совсем недавно. Проверяет баланс, а там минус да такой, что можно было в ресторан сходить.
Только теперь до нее дошло — звонок был платным, содрали огромную сумму. Понятно, что никто не приехал и не привез никаких ручек для сборки. Более того телефонный номер, по которому она только что приятно общалась резко стал недоступен. И тут вся охота работать дома и собирать ручки просто испарилась. Вот так из-за своей наивности человек может лишиться денег.
Так что поспешу расстроить толпы будущих сборщиков, халявы не будет и вам никто не собирается платить, а тем более давать ручки для сборки. Именно эту схему обмана очень часто используют мошенники, предлагая вам сборку шариковых ручек у себя дома.
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|Banca Nationala a Moldovei
журналист