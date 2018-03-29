Новые детали дела Скрипаля: "Новичок" нашелся на пороге дома отравленного агента

Британская полиция считает, что местом первого контакта экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии с "Новичком" была входная дверь их дома в Солсбери в графстве Уилтшир.

"На настоящий момент эксперты определили самую высокую концентрацию нервно-паралитического вещества на входной двери по адресу проживания [пострадавших]", - говорится в заявлении Скотленд-Ярда, расследующего отравление Скрипаля и его дочери.

Вебсайт Скотленд-Ярда приводит слова главы контртеррористического отдела столичной полиции Дина Хейдона: "На данный момент нашего расследования мы полагаем, что Скрипали впервые вошли в контакт с нервно-паралитическим веществом на пороге дома. Мы сосредоточили большую часть следственных действий как внутри их дома, так и вокруг него".

По словам корреспондента Би-би-си по вопросам безопасности Гордона Кореры, самая высокая концентрация вещества была обнаружена на дверной ручке дома Скрипалей. Вещество могло быть добавлено в липкую массу, нанесенную на ручку двери, считает Гордон Корера.

Это, по мнению корреспондента Би-би-си, объясняет тот факт, что отравляющее вещество было обнаружено на автомобиле Скрипаля, а также в ресторане, где он обедал с дочерью.

Как сообщают полицейские, следы нервно-паралитического вещества обнаружены и в других местах города, но не в таких количествах, как у дома Скрипалей, пишет ВВС.

"Те, кто живет в том же районе, в ближайшее время могут ожидать появления большого количества полиции, но я хочу заверить жителей, что риск остается очень низким, и наши оперативные мероприятия проводятся в качестве меры предосторожности", - заявил Хейдон, поблагодарив общественность Солсбери за понимание.

Он также добавил, что полицейские, вероятнее всего, будут оставаться в городе в течение нескольких месяцев.

Также стало известно, что экспертно-криминалистические мероприятия в местных магазинах Солсбери и на кладбище, где похоронены жена и сын Скрипаля, завершаются.

Как заявил заместитель начальника полиции Пол Миллз, торговый центр Maltings, местность в округе Эшли-Вуд и кладбище на Лондон-роуд вновь переданы в ведение местной полиции графства Уилтшир.

Около 250 сотрудников контртеррористического подразделения продолжают заниматься расследованием дела об отравлении Скрипалей, изучая 5 тысяч часов записей, взятых с камер видеонаблюдения, а также 1 350 вещественных улик.