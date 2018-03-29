Оглушенный на репетиции Вагнера музыкант выиграл суд у Королевской оперы

Британский альтист Крис Голдшайдер, серьезно повредивший слух во время одной из репетиций оркестра, выиграл суд у Королевской оперы Лондона.

Голдшайдер утверждал, что причиной его проблем со слухом стал акустический шок во время репетиции оперы Рихарда Вагнера "Валькирия".

В Королевской опере же настаивали, что у музыканта как раз во время репетиции развилась болезнь Меньера - заболевание внутреннего уха, характеризующееся прогрессирующим снижением слуха.

Судья Высокого суда Лондона однако решила, что такое совпадение маловероятно. Также судья не согласилась с утверждением ответчика о том, что некоторое повреждение слуха неизбежно и оправдано для профессионального музыканта.

"Такая позиция неприемлема. Музыканты защищены законом так же, как любые другие работники", - постановила судья.

Как сообщает ВВС, ущерб, нанесенный Голдшайдеру, будет оценен позже.

В королевской опере заявили, что удивлены и разочарованы решением суда.

Голдшайдер в свою очередь заявил, что вынесенным вердиктом доволен и выразил надежду на то, что созданный прецедент предотвратит дальнейшее травмирование музыкантов.

Он ожидает, что теперь Королевская опера и другие подобные учреждения пересмотрят свои правила и, возможно, внесут изменения в устройство оркестровых пространств.