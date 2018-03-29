Два случая гепатита А зафиксировано в Кагульском районе

В Кагульском районе обнаружены два случая гепатита А. Оба у детей из села Тартаул де Салчие.

Подозрения на вирус еще у пятерых госпитализованных детей и двоих взрослых. Четверо заболевших детей - братья.



Последний раз гепатит А регистрировали в нашей стране осенью прошлого года в Кантемирском районе. Среди 12-и заболевших было шестеро детей.

В Кагуле у двоих детей обнаружили гепатит А, ещё 7 человек госпитализированы с подозрением







