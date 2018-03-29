Арестован еще один участник "ограбления века" в Лондоне

Арестован еще один подозреваемый по делу об ограблении сейфового хранилища в лондонском ювелирном квартале Хаттон-Гарден. Три года назад грабители взломали депозитарий и украли драгоценности стоимостью 13,7 млн фунтов (около 20 млн долларов).

Это преступление стало самым крупным ограблением в истории Англии.

57-летнего мужчину арестовали во вторник утром. Как сообщил представитель полиции, у него были найдено и конфисковано несколько украденных из хранилища предметов.

По словам полиции, подозреваемый находится под стражей в полицейском участке на севере Лондона.

Как сообщает ВВС, ранее шесть других участников ограбления в Хаттон-Гарден были приговорены к различным срокам тюремного заключения.

Как заявило обвинение, четыре члена банды, "старики-разбойники" Джон "Кенни" Коллинз, Дэниел Джонс, Тэрри Перкинс и Брайан Ридер (всем им от 60 до 80 лет), разделили между собой украденное стоимостью примерно 13,69 млн фунтов. Вернуть удалось пока только 4,3 млн фунтов.

Через неделю после того, как заключенных обязали вернуть деньги, один из организаторов банды Терри Перкинс скончался в тюрьме.

В 2016 году шестеро ее участников были признаны виновными в ограблении и получили от шести до семи лет тюрьмы.

На свободе оставался лишь один член этой банды грабителей, известный полиции как Бэзил.

Ранее сообщалось, что на записях с камер скрытого наблюдения было видно, как он впустил грабителей в здание хранилища в Хаттон-Гарден.