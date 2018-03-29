Приватизация госпредприятия "Vestmoldtransgaz" завершена. Договор о смене собственника - теперь это румынская компания Transgaz - подписали накануне в Минэкономики и инфраструктуры.
На церемонии присутствовали премьер-министр Молдовы Павел Филип и министр экономики Румынии Дэнуца Андрушкэ. Они отметили важность проекта, призванного укрепить энергетическую безопасность нашей страны. Как сообщил глава молдавского кабмина, он будет лично следить за реализацией проекта.
Строительство новой ветки газопровода Унгены-Яссы, который протянется до Кишинева, начнется нынешним летом. Его общая стоимость - 105 миллионов евро. Эти средства предоставили Евробанк реконструкции и развития, Евроинвестбанк и Европейская комиссия.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Активный, творческий день. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Будьте осторожны с компьютером.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День вряд ли будет богат событиями. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Вечер лучше провести в кругу семьи.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня возможны перемены. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Выгодно продавать валюту.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Не следует заниматься разработкой новых проектов. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня вы будете душой компании. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День будет напряженным с самого утра. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Не будьте неблагодарными.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Воздержитесь от тяжелой пищи.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Будьте осторожны с самолетом.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Пришло время пожинать плоды.
|Banca Nationala a Moldovei
журналист