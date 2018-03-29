СМИ: в Венесуэле во время тюремного бунта погибли 78 человек

В центре содержания заключенных при полиции штата Карабобо в Венесуэле произошел бунт и пожар, в результате чего погибли 78 человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на СМИ Латинской Америки.

Подчеркивается, что официальных сообщений о происшествии от венесуэльских властей пока нет, однако сразу несколько изданий подтвердили число жертв.

События начались рано утром 28 марта. Очевидцы рассказывали о звуках сильной перестрелки, которая произошла внутри здания. Затем появились клубы черного дыма.

По словам матери одного из заключенных, ее сын успел позвонить ей и сообщить, что их собираются убить, разлив бензин прямо у камер. Часть погибших умерла от ожогов, остальные – от удушья продуктами горения.

Здание центра было окружено полицией, а тела якобы доставили в морг города Валенсия, где сейчас собираются родственники заключенных.

По информации СМИ, среди жертв – десять женщин и 68 мужчин. Причем погибшие женщины были из числа посетителей, которые пришли навестить заключенных мужей. Всего в центре содержалось более 100 человек, передает korrespondent.net.