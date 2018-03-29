Саакашвили заявил, что украинские силовики ограбили его во время обысков

Выдворенный из Украины лидер движения Рух новых сил Михаил Саакашвили заявил, что сотрудники правоохранительных структур Украины ограбили его во время обысков. Об этом 28 марта сообщило ZN.UA со ссылкой на адвоката политика Руслана Чарнолуцкого.

Юрист рассказал, что Саакашвили направил в Службу безопасности Украины и Генпрокуратуру повторные ходатайства о возвращении личных вещей, которые пропали во время обысков в его киевской квартире. Аналогичное ходатайство он уже высылал в начале марта.

"Арест на изъятые вещи судом не накладывался, а в судебном заседании 26 января прокурор заявил, что они были вроде как "потеряны", - сказал Чарнолуцкий, добавив, что выдворенный с Украины политик лично подписал ходатайство и считает, что его вещи были похищены сотрудниками правоохранительных органов.

Отмечается, что речь идёт о документах, ноутбуке, нескольких мобильных телефонах и визитных карточках.

12 февраля Михаил Саакашвили был задержан в Киеве и доставлен на самолете в Варшаву. Спустя несколько дней, Саакашвили продемонстрировал полученное в Амстердаме удостоверение личности, сфотографировавшись в трамвае, напоминает korrespondent.net.