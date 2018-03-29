Названа причина смерти актера и певца Олега Анофриева

Известный советский и российский артист Олег Анофриев скончался после продолжительной болезни. Об этом сообщает Лента.ру.

"Он болел, плюс возраст", - отметил Сергей, зять артиста. Известно, что Анофриев скончался на 88 году жизни.

Также информацию о болезни артиста подтвердил актер Александр Олешко в комментарии RT. "Мне об этом сообщила его внучка. Он долго болел. Это был самый прекрасный и удивительный артист, голос нашего детства. В день траура по детям улетел, как ангел-хранитель детей, в этом есть какой-то символ", - цитирует Олешко korrespondent.net.

Информация о смерти Анофриева появилась в СМИ накануне, 28 марта.

Олег Анофриев получил известность благодаря исполнению песен к фильмам и передачам, среди которых Спят усталые игрушки, Есть только миг, и другие. Он также снялся в десятах фильмов, и в частности - в лентах Человек с бульвара Капуцинов и Алые паруса.