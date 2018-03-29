Меньше бюрократии: при получении госуслуг справки с данными из госрегистров больше не нужны

При получении госуслуг гражданам больше не надо предоставлять справки о смене фамилии, браке или разводе, если эта информация уже включена в Государственный регистр населения. А предприятия освобождены от необходимости предоставлять выписки из Госрегистра юридических лиц. Об этом сообщил премьер-министр Павел Филип

"Уверен, что со временем появятся новые предложения и улучшения. Жду, когда вы предложите полностью отказаться от справок из "Кадастра", Службы гражданского состояния и других ведомств. Ведь вся информация включена в ваши регистры. Мы должны добиться, чтобы гражданин должен был иметь при себе лишь лишь удостоверение личности".



Упрощение кадастровых процедур стало возможным после запуска Агентства государственных услуг. Его создали на базе гспредприятий "Сadastru" и "Registru", Службы гражданского состояния, а также Регистрационной и Лицензионной палат с целью снижения бюрократического давления на граждан и бизнес.







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