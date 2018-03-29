Южная Корея подарит Молдове 450 компьютеров для школ

Южная Корея передаст нашей стране 450 компьютеров для школ и подготовит 60 учителей информатики. Это предусматривает меморандум, подписанный между Минобразования Молдовы и администрацией провинции Чеджу.

"В настоящее время нам остро необходимо почти 500 компьютеров. Приобретать их мы будем собственными силами, а также при поддержке корейских партнеров", - сказала министр культуры, образования и исследований Моника Бабук.



До сих пор компьютеров нет в 11 школах на севере Молдовы, а многие учебные заведения оснащены техникой 30-летней давности.



"Мы рады подписанию Меморандума. Хотим, чтобы инфраструктура молдавских школ стала более продвинутой, и чтобы система образования могла развиваться", - сообщил вице-губернатор провинции Чеджу Кейонг Ки.



Договоренность достигнута в продолжение проекта, начатого в 2015 году. С тех пор Южная Корея уже передала нашей страны 450 компьютеров и подготовила 60 учителей.



Новую технику получила и гимназия в селе Марамоновка Дрокиевского района.



Согласно планам Минобраования, к 2020 году ученики будут осваивать информационные технологии и робототехнику с начальных классов.





