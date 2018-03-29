В Одесской области ребенок умер от "свиного" гриппа

В Украине на прошлой неделе был зафиксирован случай смерти годовалого ребенка в Одесской области от гриппа A (H1N1), известного также как "свиной" грипп. Об этом говорится в информационном бюллетене Грипп и ОРВИ в Украине за 19-25 марта.

В целом эпидемический порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине не превышен, однако в отдельных областях – Житомирская, Черновицкая и Закарпатская – наблюдается превышение недельного эпидемического порога на 4,7%, 8% и 1,1% соответственно.

За отчетную неделю госпитализированы 3,3% от общего количества заболевших. Больше всего госпитализировано детей в возрасте до 4 лет, меньше всего лиц старше 65 лет, передает korrespondent.net.