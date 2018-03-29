Канадка обеспечила себя на всю жизнь, сыграв в лотерею на 18-летие

Жительница Канады Шарли Лагаде на свое совершеннолетие решила сыграть в лотерею и выиграла. Об этом пишет ABC Online.

Сообщается, что девушка, помимо лотерейного билета, приобрела также бутылку шампанского, чтобы отметить свое совершеннолетие. В лотерейном билете был стирающийся слой, под которым канадка нашла выигрышный результат. Ей были предложены два варианта - забрать всю сумму сразу (миллион канадских долларов), или же получать до конца жизни по тысяче канадских долларов еженедельно. Девушка выбрала второй вариант, поскольку в этом случае сумма не будет облагаться налогом, передает korrespondent.net. "Я хочу выучиться на фотографа. Моя мечта — снимать для журнала о путешествиях", - отметила канадка.

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