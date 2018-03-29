Полицейский автомобиль влетел в пешеходов в центре Москвы. ВИДЕО

Спешившая на вызов полицейская машина влетела в толпу пешеходов после столкновения с легковушкой в центре столицы. Авария попала в объектив камеры регистратора.

ДТП произошло в 17:05 в минувшую среду, 28 марта, на углу Новосущевской улицы и Перуновского переулка. На кадрах видно, что водитель служебного автомобиля с работающей "мигалкой" выехал на перекресток на красный сигнал светофора. Сирену он включил за секунду до столкновения, избежать которого не удалось.

От удара в бок полицейский автомобиль развернуло на дороге и выбросило на тротуар, где собралось около 10 пешеходов. Одна женщина не успела отбежать в сторону и попала под колеса. Судя по записи, самостоятельно подняться на ноги она не смогла.

Как сообщает vesti.ru, спустя несколько секунд на место прибыла вторая служебная машина. О состоянии пострадавшей никакой информации не поступало.