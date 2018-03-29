На автосалоне в Нью-Йорке был представлен обновленный автомобиль Mercedes-AMG C63. Новинка отличается от предшественника новой фирменной радиаторной решеткой с вертикальными прутьями, новым рулевым колесом с сенсорными панелями, а также увеличенными патрубками выпускной системы. Об этом пишет CarBuzz.
Салон Mercedes-AMG C63 укомплектован виртуальной приборной панелью и медиасистемой 10.25-дюймовым дисплеем.
Автомобиль оснастили 4.0-литровым битурбированным мотором V8 мощностью 476 л.с. и 650 Нм. При этом модификация C63 S имеет отдачу агрегата 510 лошадиных сил и 700 Нм, передает korrespondent.net.
Седан является заднеприводным. До "сотни" 510-сильное купе разгоняется за 3,8 секунды, а версия с мотором мощность 476 л.с. - зя 4,2 секунды.
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журналист