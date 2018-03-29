Президент Эстонии подарила королеве Британии баночку розового меда

В среду, 28 марта, королева Великобритании Елизавета II приняла в Виндзорском замке президента Эстонии Керсти Кальюлайд. Об этом сообщает пресс-служба эстонского президента.

Во время встречи глава Эстонии подарила королеве Великобритании Елизавете II баночку меда, который был собран из улья, стоявшего в розовом саду во дворе президентского дворца в Таллине.

На встрече также были затронуты совместная история и добрые отношения Эстонии и Соединенного Королевства, передает korrespondent.net.

"Соединенное Королевство было убежденным сторонником эстонской государственности, несмотря на советскую оккупацию, и они являются нашими ближайшими союзниками и сегодня", - сказал президент Кальюлайд после встречи.