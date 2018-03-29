В Пакистане 13 человек погибли при обрушении крыши склада

Не менее 13 человек погибли в результате обрушения крыши склада в городе Рохри провинции Синд на юге Пакистана.

Среди погибших шесть женщин и двое детей. Также более 10 человек получили травмы, передает korrespondent.net.

Отмечается, что склад находится на территории сельскохозяйственного рынка. В момент обрушения в нем находилось около 80 рабочих. Спасатели еще разбирают завалы. Не исключено, что количество жертв вырастет.

По предварительным данным, к обрушению привел взрыв в печи, расположенной внутри склада. При этом на его крыше находилось множество мешков, под тяжестью которых она рухнула.