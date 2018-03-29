Секс-скандал в новгородской школе: завуча уличили в связи с 17-летней ученицей. ФОТО(18+)

Настоящий секс-скандал с нетрадиционным оттенком разгорается в городе Боровичи Новгородской области. Замдиректора одной из местных школ Ирину И. заподозрили в отношениях с десятиклассницей Лизой (имя изменено), у которой она к тому же является классным руководителем, передаёт паблик Mash.

По имеющей информации, влюблённые и сами не скрывают пылких чувств, 17-летняя Лиза регулярно публикует в соцсетях признания, адресованные любимой учительнице. Та тоже не отстаёт и размещает совестные фотографии с девочкой в обнимку.

Однако после того как в соцсетях появились фото, где педагог и ученица запечатлены в пылком поцелуе, причём взятые якобы из "инстаграма" Ирины, историей заинтересовался Следственный комитет, а влюблённые вдруг пошли в отказную. И педагог, и девочка стали утверждать, что скандальные снимки — фотошоп, а их признания в любви носили исключительно платонический характер, пишет life.ru.

Как сообщает пресс-служба областного СУ СКР, по данному факту начата доследственная проверка.

"Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и соответствие изложенной информации действительности. В случае подтверждения информации о половой связи педагога и подростка будет незамедлительно принято решение о возбуждении уголовного дела", — прокомментировали в ведомстве.

По данным информации с сайта школы, Ирина И. закончила НовГУ по специальности "Педагогика и методика начального образования". Имеет стаж работы более 19 лет.