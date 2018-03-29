Компания Boeing заявила о хакерской атаке

Американский производитель авиационной техники Boeing подвергся хакерской атаке. Об этом говорится в заявлении корпорации в четверг, 29 марта.

"Наш центр по кибербезопасности выявил незначительное проникновение вредоносного ПО, которое затронуло небольшое число систем. Были приняты меры по ликвидации последствий (этого инцидента), этот вопрос не касается производства и поставок", – цитирует korrespondent.net сообщение компании.

В свою очередь Seattle Times сообщает, что в среду в компьютеры Boeing попал вирус WannaCry. Издания со ссылкой на представителя компании Линду Миллс пишет, что уязвимость была ограничена несколькими компьютерами и последствия хакерской атаки были минимальны.

"Не было прерывания программы Boeing 777 или любой другой из наших программ", – заверила Миллс.