Молдова начнет переговоры о либерализации авиаперевозок с США

Кабинет министров принял решение об инициировании переговоров по проекту Соглашения об авиаперевозках между правительстами Молдовы и США и наделило полномочиями официальную делегацию для ведения переговоров по этому вопросу.

В Соглашении об авиаперевозках будут установлены принципы, регулирующие функционирование двустороннего авиасообщения, в том числе нормы, касающиеся авиационной безопасности, сборы и сертификаты летной годности и компетенции. Подписание документа будет способствовать открытию рынка авиауслуг Молдовы и диверсификации направлений из Международного аэропорта Кишинева, а также будет способствовать доступу на рынки Северной Америки, передает Молдпрес.

Министерство экономики и инфраструктуры заявляет, что подписание Соглашения будет содействовать укреплению дипломатических и экономических отношений, благоприятствовать инвестиционному климату между Республикой Молдова и Соединенными Штатами Америки.