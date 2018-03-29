В Москве трое мужчин отобрали у прохожего почти 60 миллионов рублей

В Москве мужчину ограбили на улице почти на 60 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Инцидент произошел накануне вечером на автостоянке возле торгового центра "Дубровка" (Шарикоподшипниковская улица,13). Трое неизвестных пригрозили мужчине пистолетом, и он отдал преступникам сумку. "В сумке был 31 миллион рублей, 263 тысячи долларов, 167 тысяч евро. Ущерб составил около 58 миллионов рублей", — рассказал собеседник РИА Новости. Грабители скрылись на автомобиле, задержать их пока не удалось. Возбуждено уголовное дело о разбое. Откуда, куда и зачем мужчина нес по улице такую сумму, не уточняется.

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