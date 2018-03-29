Месси купил себе VIP-отель на Ибице

Отель на Ибице, владельцем которого стал 30-летний нападающий Лионель Месси, находится на одном из самых популярных пляжей острова.

В нём 52 номера, имеется огромный бассейн и бар на крыше. Также там предоставляется ряд VIP-услуг. Цена за ночь составляет от 226 до 525 фунтов стерлингов, пишет life.ru

Ранее он приобрёл отель в Сиджесе, который расположен в провинции Барселоны. Цена покупки составила 26 миллионов фунтов стерлингов.