Сумма долга "Газпрома" перед "Нафтогазом Украины" по решению Стокгольмского арбитража ежедневно увеличивается на полмиллиона долларов из-за начисления пени, деньги будут взысканы в ближайшее время, заявил в четверг журналистам министр юстиции Украины Павел Петренко.
Стокгольмский арбитраж в декабре и феврале вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в пользу Киева, в связи с чем он, с одной стороны, обжалует их, а с другой — намерен расторгнуть сами контракты через этот же суд. В начале марта "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения сделки. В минувшую среду "Газпром" обжаловал в суде Швеции решение арбитража Стокгольма по искам с "Нафтогазом" по контрактам на поставку газа, отмечает РИА Новости.
"На сегодняшний день происходит начисление пени с "Газпрома", пеня составляет почти полмиллиона долларов ежедневно", — цитирует Петренко украинское агентство УНИАН.
При этом, по его словам, Минюст Украины готовится к принудительному взысканию долга российской компании на основании Нью-Йоркской конвенции, которая позволяет взыскать эти средства практически по всему миру.
Петренко подчеркнул, что у "Газпрома" нет шансов избежать ответственности и сумма долга, которая была зафиксирована Стокгольмским арбитражем, будет только расти, "и она будет полностью взыскана в ближайшее время".
"Я убежден, что это (взыскание долга. — Прим. ред.) вопрос времени и сумма будет увеличиваться и точно будет взыскана в пользу украинского "Нафтогаза" и украинского бюджета с данной компании", — отметил министр. Петренко также добавил, что по решению украинского суда с "Газпрома" уже взыскано в пользу бюджета Украины более 100 миллионов гривен (3,7 миллиона долларов).
Ранее в "Газпроме" заявили, что компания не признает правомерность наложенного Украиной антимонопольного штрафа и считает нарушением своих прав действия Киева по требованию денежных средств с компании, соответствующий иск готовится в международный арбитраж.
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журналист