Фанаты не узнали Кристину Агилеру на новых фото, где она предстала без макияжа

Несмотря на то что Кристину Агилеру привыкли видеть в ярких образах, певица не прячется от камер, когда выходит на улицу без макияжа, а, наоборот, охотно им позирует.

Обложку апрельского номера журнала Paper украсила Кристина Агилера, но поклонники едва могли распознать в ней кумира из детства. Певица предстала без макияжа и укладки, показав свою естественную красоту, пишет life.ru

Разумеется, не обошлось и без привычного звезде яркого образа. Правда, и там певица позировала с размазанной тушью и отвалившимися накладными ресницами.

"Я всегда любила экспериментировать со своей внешностью. Люблю театр, и мне самой нравится играть персонажа на сцене или в видео. По своей природе я исполнитель. Мне необходимо движение: быть художником, творить и меняться", сказала Кристина Агилера.

Певица успела заверить поклонников, что это её временный образ и совсем скоро они снова увидят любимую исполнительницу с идеально уложенными волосами и ярким макияжем.