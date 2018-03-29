OnePlus выпустит деревянный смартфон

Известный инсайдер Эван Бласс выложил в своём "Твиттере" фотографию будущего флагмана OnePlus. Судя по всему, китайский вендор готовит аппарат с задней панелью из дерева.

На фотографии Бласса пользователи "Твиттера" заметили необычную текстуру задней панели смартфона и сделали вывод, что она будет изготовлена из дерева. Если OnePlus 6 действительно выйдет в таком корпусе, то это будет первый девайс на рынке в подобном исполнении. Большая часть современных девайсов имеют металлический, пластиковый или стеклянный корпуса.

Отметим, что первый девайс китайского вендора имел в комплекте деревянные накладки, но о полноценной панели из дерева речи не шло. Согласно ранним инсайдам, OnePlus 6 будет представлен этим летом по цене 749 долларов.