"Доктор Веб" нашел встроенные вирусы в 45 моделях смартфонов

Специалисты антивирусной лаборатории компании "Доктор Веб" смогли выявить встроенные уже на этапе производства вирусы в 45 моделях смартфонов, рассказал генеральный директор антивирусной компании Борис Шаров.

"Пользователи сообщили нам о том, что в их телефоне наш антивирус нашел вредоносное программное обеспечение. После проведенного анализа мы поняли, что оно находится в системной области, куда не может попасть никакой вирус извне, а может быть заложен только на этапе производства", — сказал Шаров в интервью РИА Новости.

Он рассказал, что более детальное исследование позволило найти вредоносное ПО, заложенное при производстве, в 54 моделях с системой Android. Шаров уточнил, что это несколько моделей Leagoo, Zopo Speed 7 Plus, UHANS A101, Doogee, Umi London, Tesla SP6.2, Haier T51, Cherry Mobile Flare и другие, которые не на слуху в России, но популярны в мире.

По данным компании, в результате могут пострадать несколько сотен тысяч пользователей этих телефонов.

Гендиректор пояснил, что "Доктор Веб" выявил длинный список серверов, куда вирус отправлял данные с телефонов. По его словам, также ПО могло скачивать что-то на телефон: "любую вредоносную программу, банковскую, шпионскую и так далее". Он добавил, что все смартфоны были китайского производства.