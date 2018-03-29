Ученые создали искусственные кости, умеющие залечивать трещины

Ученые Центра композиционных материалов НИТУ "МИСиС" разработали материал для костных имплантатов, с возможностью самозалечивания трещин. В основу был положен полимер с памятью формы, который восстанавливает свою структуру при локальном нагреве. Результаты исследований были представлены на видеоконференции "Научные и технологические решения для медицины будущего" (Москва-Дели).

Речь идет о возможности замены маленьких или крупных частей кости при травмах, а также операциях по удалению фрагмента костной ткани при развитии злокачественной опухоли. Человеческий организм не обладает ресурсами для самостоятельного замещения большого количества костной ткани, поэтому возникает необходимость в имплантатах.

Если имплантат внутри организма находится под циклической нагрузкой (это обычно возникает при замещении фрагментов костей в конечностях, особенно ногах), в нем образуются трещины, возникновение которых очень сложно контролировать. Предотвратить их образование невозможно, однако, можно создать имплантат из материала с возможностью самозалечивания.

Движущей силой для восстановления формы является изменение подвижности молекул полимера и переход от более упорядоченной временной конфигурации после деформации к термодинамически выгодной конфигурации с более высокой энтропией и меньшей внутренней энергией, пишет РИА Новости

"К сожалению, человечество на данный момент не имеет ни одного материала, который был бы с одной стороны твердым и прочным, а с другой стороны, легко преобразующим свою структуру при приемлемых температурах. Думаю, тут нужно будет экспериментировать с технологией аккуратного нагрева или находить оптимум путем создания композиционных материалов и изменения их внутренней структуры. Нам удавалось "нащупать" такие составы, но пока их самозалечивание происходит при 50° C ", — пояснил Федор Сенатов.

На данный момент ученые Центра композиционных материалов НИТУ "МИСиС" используют в качестве основы для имплантатов разные полимеры, в основном биорезорбируемые, то есть саморассасывающиеся. Ими можно замещать мелкие фрагменты костей, что востребовано в челюстно-лицевой хирургии. Для крупных фрагментов используется сверхвысокомолекулярный полиэтилен.

Твердость полимера повышается за счет ввода дополнительных частиц, например, гидроксиапатита — это минеральная основа костей и зубов. Для достижения нужной температуры используется прямой нагрев, электрический ток, ультразвук и переменное магнитное поле. Чтобы добиться эффекта нагрева при помощи магнитного поля, в полимер специально вводятся магнитные наночастицы. После наложения переменного магнитного поля частицы внутри имплантата начинают разогреваться и передавать тепло окружающему материалу. Сейчас ученые экспериментируют с составами материалов, пытаясь повысить прочность, снизив при этом температуру нагрева.