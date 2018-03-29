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В столице остановили микроавтобусы, которые везли на рынок мясо и рыбу неизвестного происхождения
// фото: facebook.com
13:44, 29 Mar 2018
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Четыре столичных водителя получили штрафы за перевозку более 3 тонн мяса и рыбы без сертификатов качества и документов о происхождении.

По данным полиции, товар неизвестного происхождения обнаружили в микроавтобусах, остановленных сегодня утром в центре столицы.

Водители признали, что планировали продать товар на столичном Центральном рынке. Мужчинам грозит штраф на сумму от 3000 до 4500 леев.




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