Грузия вышлет российского дипломата из-за "дела Скрипаля"

Грузия вышлет из страны российского дипломата в знак поддержки британской позиции по "делу Скрипаля", заявили в МИД страны в знак солидарности с Лондоном.

"И, следовательно, (Министерство. — Прим.) считает неприемлемым сотрудника секции интересов России в Грузии при посольстве Швейцарии и требует от него покинуть Грузию в течение семи дней", — подчеркнули в ведомстве.

В понедельник 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и ряд других государств объявили о высылке российских дипломатов из-за инцидента в Солсбери. Таким образом, они присоединились к решению Великобритании.

В российском МИД назвали высылку дипломатов "недружественным и провокационным шагом" и пообещали подготовить ответные меры. В Кремле также отметили, что Москва будет действовать по принципу взаимности, отмечает РИА Новости.