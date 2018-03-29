Кемеровчанин рассказал, как пытался спасти родных

Кемеровчанин Игорь Сабадаш потерял в пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" пятерых родственников. В беседе с корреспондентом РИА Новости он рассказал, что, пока метался по торговому центру и пытался найти близких, его дочь по телефону умоляла их спасти.

В страшном пожаре погибли 23-летняя дочь Сабадаша Алена, трое внуков, которым было от двух до семи лет, и 30-летняя сноха Елена. Выходной Алена с женой брата и племянниками решили провести в кинотеатре. Женщины были в зале, когда начался пожар.

"Я был на Южном (район Кемерово. — Прим.), когда позвонила доча: "Папа, мы горим!" Я за пять минут долетел до "Вишни" — летел, не обращая внимания на светофоры, через трамвайные пути и через перекрестки", — вспоминает Игорь.

Все это время он разговаривал с Аленой по телефону. Дочь рассказывала, как ей страшно, что в зал проникает дым, а выйти они не могли из-за огня. Родственники были рядом с Аленой, в том же зале.

Когда Игорь добрался до торгового центра, он стал метаться в поисках "проклятого кинотеатра". В "Зимней вишне" уже был хаос: люди выбегали из торгового центра, прибывали спасатели, здание было охвачено огнем. Мужчина не переставал разговаривать с дочерью: "Доченька! Где вы? Держитесь!"

Когда он добежал до третьего этажа, пройти дальше было уже нереально — впереди была завеса дыма. Игорь упал на пол, чтобы ползти под дым, но его поймали за ноги спасатели: "Нельзя туда идти!"



"Почему же вы сами туда не идете?!" — выкрикнул Сабадаш. Те ответили, что у них нет респираторов.

В это время разговор с дочерью прервался. "Папа, я тебя люблю!" — были ее последние слова. Судьба родных Сабадаша до сих пор неизвестна, а тела неопознаны, передает РИА Новости.