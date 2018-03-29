Йоханнис: Молдове нужна реальная помощь, а не громкие популистские заявления

Молдове нужна реальная помощь, а не громкие популистские заявления, - заявил президент Румынии Клаус Йоханнис, пообещав и дальше поддерживать евроинтеграцию республики.

Как подчеркнул глава соседнего государства, 27 марта 1918 года - дата объединения Бессарабии и Румынии - останется исторической вехой, к которой нужно относится с должным уважением. Но политические декларации в такие моменты нужно особенно тщательно взвешивать.



Так Клаус Йоханнис дал понять, почему не участвовал в торжественном заседании румынского парламента, посвященного сотой годовщине объединения.

Румынский президент добавил, что поддержка евроинтеграции Молдовы - отдельный пункт его переговоров на встречах в Европе и США, передает publika.md.



