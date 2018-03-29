О нас | Реклама | Контакты | Пришли весть | RSS
Результат проверки был ужасающим: в Берлине задержали неисправный автобус с детьми из России
// фото: AP Photo / Markus Schreiber
13:57, 29 Mar 2018
просмотров 108 | комментариев 0

Берлинская полиция задержала неисправный туристический автобус, в котором почти 40 детей и подростков из России возвращались на родину. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ведомства.

Около 13:00 26 марта полицейские обратили внимание на автобус, который ехал по трассе BAB-115. На таможенном пункте "Драйлинден" они остановили его, начали проверять и сразу же обнаружили "сильно заржавевшие передние тормозные диски".

Водителю предложили пройти тест, во время которого он должен был продемонстрировать экстренное торможение на скорости 30 километров в час. В результате автобус сильно занесло вправо, и его отправили на проверку, передает РИА Новости.

"Результат был ужасающим: не работали левый передний и правый задний тормоз, бензобак был не закреплен и угрожал отвалиться, все диски были полностью изношены. Подвеска передней оси была сломана, а выхлопная система так сильно повреждена, что возникла высокая опасность пожара", — говорится в пресс-релизе.

Детей из автобуса разместили в отеле, в результате чего с их отправкой домой возникла задержка. Водитель должен был оплатить гарантийный депозит. При этом учительница, сопровождавшая группу, выразила непонимание из-за действий полиции, которые она сочла чрезмерными в связи с такими "мелкими недостатками".

Куда ехал автобус с детьми и с какой целью он находился в Германии, полиция не сообщает.




Комментарии


Другие новости


Последние новости Наиболее читаемые сегодня Наиболее читаемые за неделю


VESTI.MD


Погода

Гороскоп
  • ОВЕН

    ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

    Активный, творческий день. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Не стоит планировать на сегодня серьезную работу и важные встречи. Будьте осторожны с компьютером.

    Источник

  • ТЕЛЕЦ

    ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)

    День вряд ли будет богат событиями. Доверительная беседа вернет Вам уверенность в своих силах. На работе, возможно, придется решать правовые и юридические вопросы, обращаться в суд. Вечер лучше провести в кругу семьи.

    Источник

  • БЛИЗНЕЦЫ

    БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)

    Расположение планет препятствует нормальному течению всех дел. Известие, которое сегодня придет к Вам, станет весьма неожиданным и радостным для всех домочадцев. Подходящий момент для выяснения отношений с любимым человеком. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.

    Источник

  • РАК

    РАК (22 июня - 23 июля)

    Сегодня возможны перемены. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Выгодно продавать валюту.

    Источник

  • ЛЕВ

    ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

    Cсегодня есть опасность попасть под влияние собственных иллюзий и самообмана. На всякий случай обойдите вопросы наследства, иначе ничего, кроме раздражения и обид, не получится. Судя по всему, родственники Вашей второй половины обратятся к Вам сегодня за советом и помощью. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.

    Источник

  • ДЕВА

    ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

    День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Не следует заниматься разработкой новых проектов. После обеда Ваше настроение изменится, Вы почувствуете себя более собранно, дела пойдут лучше. Старайтесь сохранять спокойное состояние души.

    Источник

  • ВЕСЫ

    ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)

    Сегодня вы будете душой компании. Все неприятности подстерегающие вас сегодня, воспринимайте без эмоций. Вас могут ждать награды или порицания, в зависимости от того, как Вы действовали в прошлом. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.

    Источник

  • СКОРПИОН

    СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

    День будет напряженным с самого утра. И будьте внимательны в выборе партнеров - возможно, это надолго. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Не будьте неблагодарными.

    Источник

  • СТРЕЛЕЦ

    СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

    День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Воздержитесь от тяжелой пищи.

    Источник

  • КОЗЕРОГ

    КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

    Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.

    Источник

  • ВОДОЛЕЙ

    ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)

    Сегодня Вы будете пользоваться редким успехом у противоположного пола. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Если, вы не состоите в браке, то возможно, нужно зарегистрировать свой союз. Будьте осторожны с самолетом.

    Источник

  • РЫБЫ

    РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)

    Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. Поэтому расплатитесь с кредиторами, тем более, что вскоре финансовые трудности сменит успех. Пришло время пожинать плоды.

    Источник


Banca Nationala a Moldovei
Архив
Архив
Аналитика
В пиар-команде Андрея Нэстасе - его же могильщики
Виктор Воскобойник,
журналист
Loading...