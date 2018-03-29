Результат проверки был ужасающим: в Берлине задержали неисправный автобус с детьми из России

Берлинская полиция задержала неисправный туристический автобус, в котором почти 40 детей и подростков из России возвращались на родину. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ведомства.

Около 13:00 26 марта полицейские обратили внимание на автобус, который ехал по трассе BAB-115. На таможенном пункте "Драйлинден" они остановили его, начали проверять и сразу же обнаружили "сильно заржавевшие передние тормозные диски".

Водителю предложили пройти тест, во время которого он должен был продемонстрировать экстренное торможение на скорости 30 километров в час. В результате автобус сильно занесло вправо, и его отправили на проверку, передает РИА Новости.

"Результат был ужасающим: не работали левый передний и правый задний тормоз, бензобак был не закреплен и угрожал отвалиться, все диски были полностью изношены. Подвеска передней оси была сломана, а выхлопная система так сильно повреждена, что возникла высокая опасность пожара", — говорится в пресс-релизе.

Детей из автобуса разместили в отеле, в результате чего с их отправкой домой возникла задержка. Водитель должен был оплатить гарантийный депозит. При этом учительница, сопровождавшая группу, выразила непонимание из-за действий полиции, которые она сочла чрезмерными в связи с такими "мелкими недостатками".

Куда ехал автобус с детьми и с какой целью он находился в Германии, полиция не сообщает.