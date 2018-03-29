Лондонский небоскреб обзавелся антисуицидальными скульптурами

Интересное нововведение продемонстрировали в Лондоне. Дело в том, что представители британской телекомпании ITV установили на вершине своего здания в Лондоне скульптурную композицию из 84 статуй мужчин, которые будто бы собираются спрыгнуть вниз.

Надо заметить, что данные скульптуры появились на крыше небоскреба в рамках социального "Проекта-84". Этот самый проект посвящен предотвращению самоубийств среди мужчин младше 45 лет.

Согласно статистике, больше всего случаев добровольного ухода из жизни в Британии приходится на эту социальную группу. Еще один участник проекта — благотворительная организация Calm, которая помогает больным с психическими расстройствами, пишет vesti.ru

Но выглядит небоскреб по-новому и весьма интересно. Во всяком случае, скульптуры наверняка собьют мрачный настрой многим.