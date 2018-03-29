Три мальчика нашли челюсть мастодонта

У трех мальчиков из штата Миссисипи очень интересные каникулы: на вспаханном поле они нашли челюсть мастодонта.

Братья Шон и Кейд со своим кузеном Майклом гуляли по округе, когда наткнулись на кости. Они были обследованы куратором отдела палеонтологии местного музея, который подтвердил, что челюсть принадлежала взрослой особи.

Как пишет LiveScience, мастодонты были древними млекопитающими, родственными мамонтам и современным слонам. Они появились 27 млн лет назад и обитали в Северной и Центральной Америке. Вымерли 10 000 лет назад из-за изменения климата и охоты.

Мастодонты были чуть меньше современных слонов и весили до 7 т. Подобные находки — не редкость в Миссисипи, эта челюсть является уже третьей за последний месяц, отмечает Моя планета.