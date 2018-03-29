В Петербурге вспыхнул пожар в одном из старейших универмагов

В одном из старейших универмагов Петербурга — Доме ленинградской торговли — произошел пожар, сообщил представитель оперативного штаба на месте ЧС.

Пожарные получили сообщение о возгорании на втором этаже здания в 9:40. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. В 9:47 пожар ликвидировали, в тушении принимали участие пять единиц техники и 25 человек личного состава.

Из здания эвакуировали 60 сотрудников, никто не пострадал. По словам собеседника агентства, на момент возгорания универмаг был закрыт, там находился только персонал.

ДЛТ был открыт в ноябре 1927 года как Дом ленинградской кооперации Ленинградского совета потребительских обществ. Название "Дом ленинградской торговли" магазин носит с 1935 года, передает РИА Новости.