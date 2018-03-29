Потерявший семью кемеровчанин рассказал, зачем закрыли двери в кинозал "Зимней вишни"

Двери в зале кинотеатра в кемеровской "Зимней вишне", где в огне погибли 64 человека, не были заблокированы, их запер один из посетителей торгово-развлекательного центра, пытавшийся спасти людей, рассказал житель областного центра Игорь Востриков.

"Нам предоставили записи с камер самого прохода в залы кинотеатра, с которых видно, что двери были не заперты. Люди все выбегали, остались только наши с детишками, потому что там шел мультик. Они промедлили: когда добрались до выхода, в коридоре был густейший дым, абсолютно непроглядный, и какой-то мужчина принял решение запереть дверь, заложить щели и дожидаться спасателей. Но спасатели, как вам известно, не прибыли. Он, кстати, вылез в итоге, и его спасли, насколько мне известно", — поведал мужчина, потерявший при пожаре сестру, супругу и троих детей.

Взятая под стражу гендиректор ТРК Надежда Судденок тоже несколько раз заявляла, что двери в кинотеатрах никогда не закрывались, однако не исключила, что они могли быть заблокированы из-за технической неисправности. Работавшая 25 марта билетер тоже утверждает, что двери не были заперты, а сразу после задымления она вместе с напарницей бросились выводить людей из трех залов, но не все посетители приняли ее слова о пожаре за правду, пишет vesti.ru

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин сообщил, что двери кинотеатров на четвертом этаже здания были заблокированы, предположив, что это делалось для того, чтобы на сеанс не пробрались безбилетники.

Огонь вспыхнул на четвертом этаже "Зимней вишни", где располагались кинозалы и детский развлекательный центр с игровыми автоматами и батутами. Дым мгновенно распространился по помещениям. В результате происшествия погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок, помощь медиков потребовалась 79 посетителям комплекса.