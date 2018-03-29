В Италии задержаны предполагаемые сообщники берлинского террориста Амри

В Италии задержаны пять предполагаемых террористов, имевших связи с Анисом Амри, который совершил теракт на рождественском базаре в Берлине в декабре 2016 года. Об этом сообщает итальянская полиция в своем микроблоге в Twitter в четверг, 29 марта.

Масштабная полицейская спецоперация проходила в нескольких городах: Латина, Витербо, Матера, Неаполь и Казерта, уточняет информагентство dpa.

Итальянские правоохранители предполагают, что вышли на след террористической ячейки, с которой Амри поддерживал связь. Один из задержанных подозревается в том, что помогал Амри при получении документов для въезда в Германию.

19 декабря 2016 года на рождественской ярмарке в центре Берлина был совершен теракт. Уроженец Туниса Анис Амри направил грузовик в толпу людей, в результате чего погибли 12 человек, около 50 были ранены. Четыре дня спустя террорист был убит в Милане в ходе перестрелки с полицейскими.

Как стало известно позже, Амри оказался в Германии после того, как прибыл в Италию на лодке с беженцами. Журналисты Welt am Sonntag выяснили, что еще до прибытия в Италию в апреле 2011 года у Амри были тесные связи с бойцами и лидерами террористической группировки "Исламское государство" в Ливии, о которых знала тунисская разведка. Итальянская разведка в свою очередь начала следить за Амри сразу после его освобождения из-под депортационного ареста, передает dw.com.