Гигантская стая уток блокировала оживленное шоссе во Вьетнаме. ВИДЕО

Нескончаемый поток уток остановил движение по четырёхголосному шоссе в юго-западной части Вьетнама. К миграции птиц побудил их владелец, решивший перегнать подопечных на новое "пастбище".

Извилистая "крякающая река" протянулась почти на километр, а на пересечение дороги в пригороде Тэйниня у них ушло около 10 минут. Все это время водители легковушек и грузовиков вынуждены были стоять в пробке, тогда как владельцы мотороллеров все же умудрялись прорываться сквозь утиный поток.

Как сообщает vesti.ru, по итогам переселение обошлось без происшествий — многих очевидцев позабавили столь организованные и слаженные действия уток при переходе шоссе.