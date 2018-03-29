На складе в Бельцах обнаружили около 20 кг ртути

В Молдове раскрыли деятельность группировки, которая специализировалась на незаконной торговле ртутью. Операцию провели прокуроры по борьбе с организованной преступность и особым делам и сотрудники СИБ.

Опасное вещество в страну ввезли контрабандой и хранили на складе в Бельцах. В ходе обысков было обнаружено около 20 кг ртути стоимостью примерно 10 млн леев.

Были задержаны двое членов банды - граждане Молдовы в возрасти 60 и 64 лет. Им грозит от трех до 10 лет тюрьмы.