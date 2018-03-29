Сильвия Раду уволила Михая Молдовану: Считаю естественной уборку не только в городе, но и в публичной администрации

И.о.мэра Сильвия Раду подписала сегодня распоряжение об освобождении от должности начальника управления здравоохранения Михая Молдовану. Свое решение она мотивировала состоянием дел в этой сфере, а также многочисленными жалобами граждан. В этом контексте Раду подтвердила свое намерение провести уборку не только в городе, но и в мэрии. Об этом градоначальник написала на своей странице в социальной сети. „Сегодня я подписала распоряжение об освобождении от должности Михая Молдовану, - главу управления здравоохранения.

Мы все видели что происходит в системе хдравоохранения. Это неприемлемое положение дел. Граждане жалуются каждый день. Жалуются и врачи, которые сообщают о том, что их заставляют делать незаконные вещи, - написала Раду. Градоначальник добавила, что доказательством ужасного состояния системы здравоохранения служат осуществленные проверки. По ее словам, за красивым фасадом, скрывались неприглядные вещи, а действия руководства учреждения она назвала "сочетанием вовровства, шантажа и обмана". „Я лично проводила проверки и наблюдала множество нарушений. Иногда открывались отделения, картинка была очень красивая, а когда СМИ уезжали, медиков заставляли собирать деньги на ремонт. Это не администрация, а сочетание вовровства, шантажа и обмана. Первыми страдают пациенты, затем доктора начинают покидать систему. Следствием становится необходимость проведения чистки не только в городе, но и в столичной публичной администрации, которую надо избавить от коррупции и некомпетентности", - заключила Сильвия Раду.

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