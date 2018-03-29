Воздушный шар с людьми упал в пустыне штата Аризона

Воздушный шар с 13 пассажирами на борту совершил жесткую посадку в американском штате Аризона и загорелся, передает Fox 10.

Инцидент произошел в пустынной местности близ города Финикс. По словам пассажиров, когда шар упал на землю, экипаж попытался повторно поднять его в воздух, при этом загорелась корзина.

В пожарной службе Финикса отметили, что экипажу удалось быстро потушить огонь, сообщает mir24.tv. В результате инцидента никто не пострадал.