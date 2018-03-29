Депутаты из оппозиции приветствуют выдворение российских дипломатов из Молдовы

Решение молдавского МИДа о выдворении трех дипломатов вызвало дискуссии в парламенте.

Большинство законодателей приветствовали такой шаг, подчеркнув, что устали от давления, которое оказывает Россия на нашу страну.

„Не исключаю, что Молдова должна иметь отношения с Россией, но они должны быть взаимными. Мы устали от отношения старшего к младшему. Устали от запугиваний граждан Молдовы, в том числе и чиновников, уставили видеть как давят молдавские продукты бульдозерами и танками, - заявил депутат ЛДПМ Тудор Делиу.

Лидер либералов Михай Гимпу назвал решение верным в условиях когда Россия не соблюдает права тех народов, что ее окружают.

„Российская Федерация обладает посольством большим, чем вся республика. Считаю, что было принято верное решение о солидарности с государствами, которые верят, что Россия воспринимает жизнь человека как бутылку водки. Мир не будет относиться толерантно к политике России, Россия не желает признавать свободу народов," - заявил Гимпу.

Депутат от Народно-европейской партии Евгений Карпов подчеркнул важность солидарности Молдовы с европейскими партнерами. „Молдова, проявляя солидарность с европейскими партнерами против допущенных Российской федерацией нарушений, не нуждается в аргументах" - заявил он.

Напомним, что МИД заявил о готовности выслать трех российских дипломатов в знак солидарности с правительством Великобритании и других стран. Это произошло после отравления бывшего сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля. В произошедшем английские власти обвинили официальную Москву.Решение о выдворении также приветствовали посольства США и Великобритании в Молдове.