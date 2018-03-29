На маршрут Кишинёв-Одесса выведут модернизированный поезд

С завтрашнего дня по маршруту Кишинёв-Одесса пустят новый модернизированный поезд.

Стоимость билетов варьируется от 151 до 167 леев, завтра их можно будет приобрести с 33% скидкой.

Проходить таможенный контроль пассажиры будут на вокзале. Время в пути сократится почти на 40 минут.

Поезд будет ходить по пятницам, субботам и воскресеньям. Время отправления 6:57 утра.