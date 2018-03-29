Заседание молдавского парламента начали с минуты молчания

Заседание парламента началось сегодня с минуты молчания. Депутаты почтили память жертв пожара в Кемерово.

"Нас всех потрясло это трагическое событие, которое произошло в России. Наверное, многие читали, особенно в социальных сетях и в прессе, о том, что там произошло. Многим было тяжело читали эти статьи", - заявил спикер парламента Андриан Канду.



Пожар в торговом центре Кемерова произошёл в воскресенье. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок. Ещё десятки пострадали, 12 до сих пор остаются в больнице. Накануне похоронили 14 человек. По этому делу задержали пятерых подозреваемых.