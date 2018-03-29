В Молдове обнаружили шесть сайтов с детской порнографией

Сотрудники Центра по борьбе с киберпреступностью вместе с Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью выявили шесть случаев сексуальной эксплуатации детей в Интернете.

В результате 16 обысков в домах подозреваемых были обнаружены устройства хранения фото и видео с детской порнографией, 7 системных блоков, 8 ноутбуков, 10 мобильных телефонов, 49 оптических дисков, 7 карт память, 2 карты памяти, портативный жесткий диск и USB-накопитель.

Всего было пресечено распространение 1100 файлов, содержащих детскую порнографию.

Также семь детей были опрошены в специальных детских учреждениях с привлечением специалистов LaStrada.

Помимо этого, в текущем году молдавской полиции в сотрудничестве с правоохранительными органами США удалось пресечь деятельность 6 молдавских веб-сайтов, на которых были размещены 12 терабайт порнографических материалов с несовершеннолетними, пишет aif.md





