КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)

Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Если у Вас есть друзья-иностранцы, сегодня самый подходящий день для встречи с ними. Помогите окружающим и они будут Вам благодарны.

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