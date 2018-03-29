Gas Natural Fenosa попросили НАРЭ утвердить снижение тарифов

Предприятия группы Gas Natural Fenosa попросили НАРЭ утвердить снижение тарифов на поставку и дистрибуцию электроэнергии. Для конечных потребителей Gas Natural Fenosa предлагает снизить тариф на 5,5% с 1,99 до 1,87 лея за кВт/ч, говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании 28 марта.

В основу расчетов компании легли новые цены на покупку электроэнергии, объем поставленной электроэнергии и макроэкономический прогноз.

В сетях среднего и высокого напряжения тарифы на поставку электроэнергии предлагается снизить на 6,1% (с 1,82 до 1,70 лея за кВт/ч) и 6% (с 1,53 до 1,43 лея за кВт/ч) соответственно.

Тариф на распределение электроэнергии в сетях низкого напряжения по предложению Gas Natural Fenosa должен снизиться на 6,6% — с 63,94 до 60 баней за кВт/ч. В сетях среднего и высокого напряжения на 49,9% (с 43 до 23,53 баней за кВт/ч) и 16,3% (с 15 до 12,56 баней за кВт/ч).

Новые тарифы Gas Natural Fenosa предлагает применить с 1 апреля 2018.