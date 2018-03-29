Депутаты одобрили механизмы продвижения женщин в политике

Парламент одобрил законопроект, предусматривающий предоставление дополнительного финансирования партиям, которые продвигают женщин в политике.

Как передает Инфотаг, законопроект предусматривает предоставление партиям 10% дополнительно, к сумме финансирования из государственного бюджета, если не менее 40% кандидатов в одномандатных округах являются женщинами.

Также дополнительно предоставляется 3% за каждую женщину, избранную в парламент по одномандатному округу.



В то же время процентная квота, выделенная из государственного бюджета на поддержку партий, остается неизменной и не может превышать 0.2% от доходов государственного бюджета, за исключением доходов специального назначения.

По мнению депутата от Демократической партии Сергея Сырбу, изменения необходимы для продолжения процесса совершенствования законодательства с целью создания благоприятных условий участия женщин в общественной жизни и поощрения их к более активному участию в политике.

"Создание адекватного механизма мотивации обусловлены также обязательствами и рекомендациями зарубежных партнеров и экспертов. Венецианская комиссия и ОБСЕ рекомендует внедрить меры, которые побудили бы партии обеспечить сбалансированное гендерное представительство в избирательных округах", - сообщил он.