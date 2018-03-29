Австрия заявила о готовности стать посредником в конфликте России и Запада

Вена готова стать посредником в урегулировании напряженной ситуации, возникшей между Россией и Западом на фоне "дела Скрипаля", заявила глава МИД Австрии Карин Кнайссль.

Ранее ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.

Кнайссль подчеркнула, что высылка российских дипломатов из Австрии исключается. Министр указала на то, что в Вене базируется Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, и каждый четверг представители стран-участниц встречаются для обсуждения актуальных вопросов, в том числе проблем между Востоком и Западом. Если сократить присутствие дипломатов, этот важный диалог на уровне чиновников, уровне дипломатов станет невозможным, подчеркнула она.

"В понедельник мы четко заявили, что Австрия не намерена высылать российских дипломатов, так как в критические моменты необходимо сохранять каналы диалога", — сказала Кнайссль в эфире телеканала ORF2.

Глава МИД Австрии отметила, что Австрия как нейтральная страна поддерживает диалог со всеми. Она сообщила, что канцлер Австрии Себастьян Курц 13 июня отправится Лондон для встречи с британским премьер-министром Терезой Мэй. "Это возможность поддержать эти каналы диалога на высоком уровне", — сказала Кнайссль.

"Мы открыты для всех. Посредник не навязывается сам, за посредническими услугами обращаются. Если нас попросят, мы непременно готовы", — сказала глава австрийского МИД.

Кнайссль подчеркнула, что в 1995 году Австрия вступила в ЕС как нейтральное государство, пишет РИА Новости

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Лидеры стран ЕС согласовали на саммите общее заявление по инциденту в Солсбери, указав, что согласны с оценкой правительства Британии о "весьма вероятной" ответственности РФ и отсутствии "иного правдоподобного объяснения".





